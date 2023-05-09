Генсек ООН Гутерреш считает, что мир между Украиной и Россией невозможен

Об этом он заявил в интервью изданию El Pais

Гутерреш считает, что сейчас в Украине и России "убеждены, что могут победить". По его словам, именно поэтому сегодня нет условий прекращения огня.

"Мы пытаемся вести диалог с обеими сторонами по решению конкретных проблем. Важнейшей инициативой стал экспорт зерна из Украины. Но сейчас я не вижу возможности для немедленного прекращения огня и мирных переговоров", - заявил Гутерреш.