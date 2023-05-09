Генсек ООН Гутерреш считает, что мир между Украиной и Россией невозможен
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что сегодня нет никаких шансов заключить мир между Украиной и Россией
Об этом он заявил в интервью изданию El Pais
Гутерреш считает, что сейчас в Украине и России "убеждены, что могут победить". По его словам, именно поэтому сегодня нет условий прекращения огня.
"Мы пытаемся вести диалог с обеими сторонами по решению конкретных проблем. Важнейшей инициативой стал экспорт зерна из Украины. Но сейчас я не вижу возможности для немедленного прекращения огня и мирных переговоров", - заявил Гутерреш.
- 24 апреля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что прежде чем предлагать мирные предложения, стоит посетить Украину, чтобы воочию увидеть последствия агрессии.
- 25 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш передал Лаврову для Путина письма, в которых говорится о дальнейших действиях по зерновому соглашению.
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