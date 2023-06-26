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Генсек ООН Гутерреш призвал все стороны мятежа в России избегать усиления напряженности

26 июня, 2023 понедельник
06:10
Мир

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все стороны, причастные к мятежу на территории России, действовать ответственно и во избежание дальнейшего напряжения

Об этом передает CNN .

Как отмечается, Гутерреш с беспокойством наблюдал за последними событиями в Российской Федерации.

"Генеральный секретарь с беспокойством следил за событиями в Российской Федерации. Он в курсе последних сообщений о шагах по деэскалации напряженности. Он призывает всех заинтересованных лиц продолжать действовать ответственно и во избежание дальнейшей напряженности", - говорится в заявлении.

Мятеж Пригожина в России

В течение нескольких месяцев между финансистом ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда, по словам Пригожина, российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев объявил о "марше справедливости" и что 25 тыс. наемников идут на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ЧВК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Однако вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент , когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита российская кровь - с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Все, что касается вооруженного мятежа Пригожина против Путина, отражается здесь – в нашей специальной текстовой трансляции .

По данным CNN, разведка Соединенных Штатов знала о планах главаря Вагнера пойти против руководства регулярной армии России, но не думала, что эскалация произойдет так быстро.

Отметим, проанализировав показатели посещения новостей в Google российскими провайдерами в период с 23 по 24 июня, во время мятежа, аналитики пришли к выводу: по меньшей мере пять телекоммуникационных компаний, включая Ростелеком, U-LAN и Telplus, заблокировали собирающий сервис Google News, который собирает новости из разных источников.

Россия
ООН
Антониу Гутерреш
Вагнергейт
Мятеж Вагнера
Евгений Пригожин
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