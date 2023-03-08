Генсек ООН Гутерреш прибыл в Киев
В среду, 8 марта, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл с визитом в Киев, чтобы обсудить зерновое соглашение
Об этом сообщает Тagesschau .
В Киеве глава ООН встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить продление зернового соглашения, срок которого истекает 18 марта.
Пресс-секретарь Гутерреша Стефан Дюжаррик отметил, что генсек прибыл в Киев еще ночью. Это третий с начала войны визит генсека ООН в Украину.
- О планируемом визите Гутерреша в Украину стало известно 7 марта.
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