Об этом сообщает Тagesschau .

В Киеве глава ООН встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить продление зернового соглашения, срок которого истекает 18 марта.

Пресс-секретарь Гутерреша Стефан Дюжаррик отметил, что генсек прибыл в Киев еще ночью. Это третий с начала войны визит генсека ООН в Украину.