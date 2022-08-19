Генсек ООН Гутерреш посетил Одессу
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл с официальным визитом в Одессу
Об этом информирует представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.
Отмечается, что Гутерреш посетит Одесский порт, по которому в рамках стамбульского соглашения экспортируется украинское зерно.
- Напомним, 18 августа во Львове прошла встреча президента Турции Реджепа Эрдогана, лидера Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша
- После встречи с Эрдоганом и Гутеррешем Зеленский заявил, что переговоры с РФ возможны только если Путин выведет войска из Украины.
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