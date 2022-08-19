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Генсек ООН Гутерреш посетил Одессу

19 августа, 2022 пятница
14:45
Мир Антониу Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл с официальным визитом в Одессу

Об этом информирует представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Отмечается, что Гутерреш посетит Одесский порт, по которому в рамках стамбульского соглашения экспортируется украинское зерно.

  • Напомним, 18 августа во Львове прошла встреча президента Турции Реджепа Эрдогана, лидера Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша
  • После встречи с Эрдоганом и Гутеррешем Зеленский заявил, что переговоры с РФ возможны только если Путин выведет войска из Украины.

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