Генсек ООН Антониу Гутерреш уехал из Киева с намерением "не сдаваться"
Глава ООН тронут стойкостью украинцев
Об этом Гутерреш написал у себя в Twitter .
"Я был тронут стойкостью и храбростью народа Украины. Мое послание им просто: мы не сдадимся", – сообщил генсек ООН. Он пообещал, что Организация "удвоит усилия по спасению жизней и уменьшению человеческих страданий".
Гутерреш добавил, что "в этой войне, как и во всех войнах, гражданские всегда платят самую высокую цену",
- 27 апреля Генеральный секретарь ООН прибыл в Украину.
- 28 апреля Гутерреш заявил, что война будет продолжаться до тех пор, пока Россия не решит ее закончить.
- В тот же день россияне обстреляли Киев, ракета ударила в жилой дом в километре от места нахождения генсека ООН.
- В интервью BBC Гутерреш заявил, что шокирован тем, что россияне обстреляли Киев, когда он находился в городе.
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