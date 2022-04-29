Генсек ООН Антониу Гутерреш уехал из Киева с намерением "не сдаваться"

Об этом Гутерреш написал у себя в Twitter .

"Я был тронут стойкостью и храбростью народа Украины. Мое послание им просто: мы не сдадимся", – сообщил генсек ООН. Он пообещал, что Организация "удвоит усилия по спасению жизней и уменьшению человеческих страданий".



Гутерреш добавил, что "в этой войне, как и во всех войнах, гражданские всегда платят самую высокую цену",

