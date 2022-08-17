Об этом сообщила пресс-служба офиса спикера Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в твиттере.

Как говорится в сообщении, Генеральный секретарь ООН приехал во Львов по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского для участия 18 августа в трехсторонней встрече, в которой также примет участие Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл во Львов, где завтра встретится с Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Эрдоганом", – говорится в сообщении.

Генсек ООН Антониу Гутерреш на этой неделе прибудет во Львов и Одессу, встретится с президентами Украины Владимиром Зеленским и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Разведка подготовилась к встрече во Львове Президента Украины Владимира Зеленского, Генсека ООН Антониу Гутерреша и Президента Турции Реджепа Эрдогана.

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