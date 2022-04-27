Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл в Украину
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш совершил визит в Киев, где встретится с главой МИД и Президентом Украины
Об этом он сообщил в Twitter.
"Я прибыл в Украину после визита в Москву", – написал Гутерреш.
По его словам, ООН продолжит свою работу по расширению гуманитарной поддержки и обеспечению эвакуации мирного населения из зон конфликта.
"Чем быстрее закончится эта война, тем лучше для Украины, России и мира", - отметил генсек ООН.
В четверг Гутерреш проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
- Накануне, 26 апреля, лидер ООН совершил визит в Россию, где встретился с Лавровым и Путиным.
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