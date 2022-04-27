Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл в Украину

Об этом он сообщил в Twitter.

"Я прибыл в Украину после визита в Москву", – написал Гутерреш.

По его словам, ООН продолжит свою работу по расширению гуманитарной поддержки и обеспечению эвакуации мирного населения из зон конфликта.

"Чем быстрее закончится эта война, тем лучше для Украины, России и мира", - отметил генсек ООН.

В четверг Гутерреш проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Накануне, 26 апреля, лидер ООН совершил визит в Россию, где встретился с Лавровым и Путиным.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb