Об этом сообщают российские СМИ.

В ходе визита в Египет Лавров рассказал, что Гуттерреш пообещал добиваться снятия санкций, которыми запрещено совершать операции с российским зерном, а судам из РФ заходить в иностранные порты.

"Теперь, после подписания договоренностей в Стамбуле по инициативе генерального секретаря ООН, он согласился добиваться снятия этих ограничений. Будем рассчитывать, что у него это получится", - сказал Лавров,

По его словам, в украинских портах "заблокировано" 70 иностранных судов.

"Там до сих пор стоят, едва ли не в заложниках, 70 иностранных судов, из 16 или 17 стран, включая одно судно, заблокированное в украинских портах из-за минной опасности, которое должно привезти продовольствие в Египет", - рассказал Лавров.

24 июля стало известно, что по условиям соглашения по разблокированию украинских морских портов, Турция договорилась о закупке украинского и российского зерна по более низким по мировым ценам.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb