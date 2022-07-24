Генсек ОНН пообещал добиваться ослабления санкций против РФ в обмен на разблокировку украинских портов, - Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пообещал добиваться ослабления антироссийских санкций в обмен на деблокаду морских портов Украины
Об этом сообщают российские СМИ.
В ходе визита в Египет Лавров рассказал, что Гуттерреш пообещал добиваться снятия санкций, которыми запрещено совершать операции с российским зерном, а судам из РФ заходить в иностранные порты.
"Теперь, после подписания договоренностей в Стамбуле по инициативе генерального секретаря ООН, он согласился добиваться снятия этих ограничений. Будем рассчитывать, что у него это получится", - сказал Лавров,
По его словам, в украинских портах "заблокировано" 70 иностранных судов.
"Там до сих пор стоят, едва ли не в заложниках, 70 иностранных судов, из 16 или 17 стран, включая одно судно, заблокированное в украинских портах из-за минной опасности, которое должно привезти продовольствие в Египет", - рассказал Лавров.
- 24 июля стало известно, что по условиям соглашения по разблокированию украинских морских портов, Турция договорилась о закупке украинского и российского зерна по более низким по мировым ценам.
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