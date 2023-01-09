Генсек ОБСЕ заявила, что для РФ "есть смысл оставаться членом организации"
У ОБСЕ нет механизма приостановки участия стран, который можно было бы использовать для исключения РФ из организации
Об этом сказала генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид в интервью Welt .
По ее словам, бесспорно, что Россия напала на Украину и является агрессором в этой войне. Да, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прав, когда говорит, что фундаментальные принципы ОБСЕ, такие как государственный суверенитет, территориальная целостность и запрет на применение силы, – были попраны.
"В отличие от Совета Европы ОБСЕ не имеет механизма приостановки, который можно было бы использовать для исключения России. Это также еще и потому, что мы не являемся организацией единомышленников, как ЕС или НАТО. ОБСЕ возникла из противостояния во время холодной войны. Ее основали страны , которые имели очень разные интересы, но хотели предотвратить эскалацию", - сказала Шмид.
Кроме этого, она подчеркнула, что для России есть смысл оставаться членом ОБСЕ.
"По крайней мере из сегодняшней перспективы, я считаю, что для России есть смысл оставаться членом ОБСЕ... Однажды нам снова понадобятся каналы общения", - сказала она.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский подверг критике ОБСЕ за недостаточное участие в попытках заставить Россию прекратить войну против Украины. Зеленский отметил, что через 9 месяцев непрерывных преступлений Россия остается одним из членов Парламентской ассамблеи организации.
- А председательствующая в ОБСЕ Польша отказала в визах российской делегации, которая должна была ехать в Варшаву на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ 24–26 ноября 2022 года.
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