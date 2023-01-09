Генсек ОБСЕ заявила, что для РФ "есть смысл оставаться членом организации"

Об этом сказала генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид в интервью Welt .

По ее словам, бесспорно, что Россия напала на Украину и является агрессором в этой войне. Да, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прав, когда говорит, что фундаментальные принципы ОБСЕ, такие как государственный суверенитет, территориальная целостность и запрет на применение силы, – были попраны.

"В отличие от Совета Европы ОБСЕ не имеет механизма приостановки, который можно было бы использовать для исключения России. Это также еще и потому, что мы не являемся организацией единомышленников, как ЕС или НАТО. ОБСЕ возникла из противостояния во время холодной войны. Ее основали страны , которые имели очень разные интересы, но хотели предотвратить эскалацию", - сказала Шмид.

Кроме этого, она подчеркнула, что для России есть смысл оставаться членом ОБСЕ.

"По крайней мере из сегодняшней перспективы, я считаю, что для России есть смысл оставаться членом ОБСЕ... Однажды нам снова понадобятся каналы общения", - сказала она.