Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев
В Киеве 20 апреля находится генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Информацию о том, что глава НАТО прибыл в столицу Украины в четверг, 20 апреля, немецкому информагентству DPA подтвердил представитель Альянса.
Фото: Reuters
Одними из первых о визите сообщили в телеграмм-канале издания The Kyiv Independent.
"Генеральный секретарь НАТО журналист Kyiv Independent заметил утром 20 апреля во время чествования погибших украинских воинов на Михайловской площади в центре Киева", - говорится в сообщении.
- Накануне генсек НАТО посещал Чехию. Столтенберг отметил Чехию как ценного союзника и поблагодарил президента Павела за поддержку Украины со стороны Чехии перед лицом жестокой агрессивной войны России: "Чехия предоставила Украине важное военное оборудование, включая танки, вертолеты и ракеты ПВО, и вы принимаете сотни тысяч украинских беженцев". Также во время встречи лидеры обсудили вызовы, которые создает Китай.
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