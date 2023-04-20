Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев

Информацию о том, что глава НАТО прибыл в столицу Украины в четверг, 20 апреля, немецкому информагентству DPA подтвердил представитель Альянса.

Фото: Reuters

Одними из первых о визите сообщили в телеграмм-канале издания The Kyiv Independent.

"Генеральный секретарь НАТО журналист Kyiv Independent заметил утром 20 апреля во время чествования погибших украинских воинов на Михайловской площади в центре Киева", - говорится в сообщении.