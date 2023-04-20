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Обновлено

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев

20 апреля, 2023 четверг
11:30
Мир

В Киеве 20 апреля находится генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Информацию о том, что глава НАТО прибыл в столицу Украины в четверг, 20 апреля, немецкому информагентству DPA подтвердил представитель Альянса.

Фото: Reuters

Одними из первых о визите сообщили в телеграмм-канале издания The Kyiv Independent.

"Генеральный секретарь НАТО журналист Kyiv Independent заметил утром 20 апреля во время чествования погибших украинских воинов на Михайловской площади в центре Киева", - говорится в сообщении.

  • Накануне генсек НАТО посещал Чехию. Столтенберг отметил Чехию как ценного союзника и поблагодарил президента Павела за поддержку Украины со стороны Чехии перед лицом жестокой агрессивной войны России: "Чехия предоставила Украине важное военное оборудование, включая танки, вертолеты и ракеты ПВО, и вы принимаете сотни тысяч украинских беженцев". Также во время встречи лидеры обсудили вызовы, которые создает Китай.
Йенс Столтенберг
НАТО
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