Генсек НАТО: в Украине идет "война на истощение", которая закончится за столом переговоров
Война на украинской территории закончится за столом переговоров, однако нужно быть готовым к длительной "войне на истощение"
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с президентом США Джо Байденом, передает CNN.
Украина по-прежнему нуждается в поддержке альянса, сказал он.
"Войны по своей природе непредсказуемы, и поэтому мы просто должны быть готовы к долгосрочной перспективе. Это превратилось в "войну на истощение", в которой украинцы платят высокую цену, но Россия терпит большие потери", - подчеркнул Столтенберг.
По его словам, темы переговоров тесно связаны с ситуацией на фронте.
"Мы должны поддержать их, помочь им, чтобы они могли добиться наилучшего разрешения этого конфликта", - добавил генсек НАТО.
- Байден объявил, что США передадут Украине ракетные системы для точных ударов внутри страны. В Пентагоне раскрыли детали объявленного президентом Джо Байденом нового пакета помощи для Украины стоимостью 700 млн. долларов. Это уже одиннадцатый пакет военной помощи для Украины по запасам Пентагона с августа 2021 года.
- НАТО не ожидает никакой мести со стороны России решения Соединенных Штатов доставить в Украину современное вооружение.
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