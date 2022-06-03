Генсек НАТО: в Украине идет "война на истощение", которая закончится за столом переговоров

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с президентом США Джо Байденом, передает CNN.

Украина по-прежнему нуждается в поддержке альянса, сказал он.

"Войны по своей природе непредсказуемы, и поэтому мы просто должны быть готовы к долгосрочной перспективе. Это превратилось в "войну на истощение", в которой украинцы платят высокую цену, но Россия терпит большие потери", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, темы переговоров тесно связаны с ситуацией на фронте.

"Мы должны поддержать их, помочь им, чтобы они могли добиться наилучшего разрешения этого конфликта", - добавил генсек НАТО.

Байден объявил, что США передадут Украине ракетные системы для точных ударов внутри страны. В Пентагоне раскрыли детали объявленного президентом Джо Байденом нового пакета помощи для Украины стоимостью 700 млн. долларов. Это уже одиннадцатый пакет военной помощи для Украины по запасам Пентагона с августа 2021 года.

НАТО не ожидает никакой мести со стороны России решения Соединенных Штатов доставить в Украину современное вооружение.

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