Генсек НАТО Столтенберг против раздела "сфер влияния" с Россией

Об этом он заявил в интервью французскому журналу Journal de Dimanche, передает Еспресо.TV.



"Идея о проведении новой конференции, где мы бы снова обсуждали зоны влияния, в рамках которых большие государства могли бы контролировать то, что их соседи могут или не могут делать, была бы для нас шагом назад", - сказал глава НАТО.



"Это совсем неправильное направление", - подчеркнул Столтенберг.



Справка



7 декабря, на фоне резкого увеличения численности армейских подразделений РФ вдоль всей границы с Украиной, по видеосвязи состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, во время которых глава российского государства потребовал остановить дальнейшее расширение НАТО на восток и вступление Украины в Альянс. Байден в свою очередь предупредил относительно жестких международных санкций против Москвы в случае начала Россией военных действий против Украины на новых направлениях.



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17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с НАТО и США о "гарантиях безопасности", которые в Кремле требуют от Североатлантического альянса. Речь идет о желаемом для Москвы обязательстве стран Запада не расширяться на восток, в том числе за счет Украины, не размещать дополнительные войска в странах Европы, отказаться от какой-либо военной деятельности в Украине, Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии, не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе.



Также руководство РФ хочет провести совместную с НАТО "конференцию", где поделить "сферы влияния" в мире и Европе и, как следствие, обязать западные государства подписаться под соответствующим одним или несколькими документами.





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