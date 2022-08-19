Генсек НАТО Столтенберг примет участие во втором саммите "Крымской платформы"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие во втором саммите "Крымской платформы" 23 августа
Об этом сообщила пресс-служба НАТО.
"23 августа 2022 года Генеральный секретарь НАТО г-н Йенс Столтенберг примет участие во втором саммите Крымской платформы (онлайн)", - говорится в опубликованном заявлении.
Известно, что участие в онлайн-саммите подтвердили канцлер Германии Олаф Шольц, кремьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Японии Фумио Кисида.
- 7 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в августе 2022 года состоится новый саммит Крымской платформы с участием парламентских делегаций разных стран.
- 15 августа Зеленский создал Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма . В документе говорится, что Консультативный совет – это консультативно-совещательный орган при президенте Украины. Задачами нового совета является подготовка положений стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной республики Крым и Севастополя.
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