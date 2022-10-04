Генсек НАТО Столтенберг официально получил заявку Украины на вступление, - ОП

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

"По результатам заседания СНБО президентом Украины премьер-министром Украины и председателем Верховной рады направлено обращение в Североатлантическую организацию о заявке Украины на членство.

Сегодня генеральный секретарь получил заявку официально путём ноты от Украины и следующим этапом станет обсуждение этой заявки на уровне Североатлантического совета, то есть на уровне послов государств-членов НАТО в Брюсселе", - сказал Жовква.

В дальнейшем состоится обсуждение заявки со всеми странами-членами НАТО.

30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Зеленский отметил, что такой путь возможен, приведя пример Финляндии и Швеции, начавших присоединение к Альянсу без Плана действий по членству. И добавил, что это – справедливо.

Заместитель директора Социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов сообщил, что по новому социологическому опросу более 83% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО.

4 октября посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко сообщила, что заявка Украины на вступление в НАТО формализовала вопросы и перевела обсуждение на уровень министров обороны Альянса, это произойдет, вероятно, 12-13 октября.