Генсек НАТО Столтенберг официально получил заявку Украины на вступление, - ОП
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже получил официальную заявку от Украины на членство, далее ее будут рассматривать все страны-члены
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.
"По результатам заседания СНБО президентом Украины премьер-министром Украины и председателем Верховной рады направлено обращение в Североатлантическую организацию о заявке Украины на членство.
Сегодня генеральный секретарь получил заявку официально путём ноты от Украины и следующим этапом станет обсуждение этой заявки на уровне Североатлантического совета, то есть на уровне послов государств-членов НАТО в Брюсселе", - сказал Жовква.
В дальнейшем состоится обсуждение заявки со всеми странами-членами НАТО.
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