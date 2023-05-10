Об этом Столтенберг заявил в интервью CNN.

По его словам, наблюдая за полномасштабной агрессией России против Украины, Китай просчитывает последствия возможного вторжения на Тайвань.

"Пекин внимательно следит за происходящим в Украине, за ценой, которую платит президент Путин, а также за потенциальными достижениями РФ. Поэтому происходящее в Украине на самом деле имеет значение для расчетов Китая относительно, например, Тайваня", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что безопасность в мире глобальна.

"То, что происходит в Европе, имеет значение для Азии, а то, что происходит в Азии, имеет значение для Европы", - отметил Столтенберг.