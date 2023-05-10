Генсек НАТО Столтенберг объяснил, почему Китай внимательно следит за войной РФ против Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай просчитывает возможные последствия вторжения на Тайвань, наблюдая за войной РФ против Украины
Об этом Столтенберг заявил в интервью CNN.
По его словам, наблюдая за полномасштабной агрессией России против Украины, Китай просчитывает последствия возможного вторжения на Тайвань.
"Пекин внимательно следит за происходящим в Украине, за ценой, которую платит президент Путин, а также за потенциальными достижениями РФ. Поэтому происходящее в Украине на самом деле имеет значение для расчетов Китая относительно, например, Тайваня", - сказал Столтенберг.
Он подчеркнул, что безопасность в мире глобальна.
"То, что происходит в Европе, имеет значение для Азии, а то, что происходит в Азии, имеет значение для Европы", - отметил Столтенберг.
- 5 мая стало известно, что в отчете разведки США говорится, что Китай готовится к захвату Тайваня, но хотел бы "мирного воссоединения".
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