Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Генсек НАТО Столтенберг объяснил, почему Китай внимательно следит за войной РФ против Украины

Генсек НАТО Столтенберг объяснил, почему Китай внимательно следит за войной РФ против Украины

10 мая, 2023 среда
18:51
Война с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай просчитывает возможные последствия вторжения на Тайвань, наблюдая за войной РФ против Украины

Об этом Столтенберг заявил в интервью CNN.

По его словам, наблюдая за полномасштабной агрессией России против Украины, Китай просчитывает последствия возможного вторжения на Тайвань.

"Пекин внимательно следит за происходящим в Украине, за ценой, которую платит президент Путин, а также за потенциальными достижениями РФ. Поэтому происходящее в Украине на самом деле имеет значение для расчетов Китая относительно, например, Тайваня", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что безопасность в мире глобальна.

"То, что происходит в Европе, имеет значение для Азии, а то, что происходит в Азии, имеет значение для Европы", - отметил Столтенберг.

Мир
Китай
Тайвань
Йенс Столтенберг
НАТО
Читайте также:
пшениця зерно
9 мая, 2023 вторник
Махинации с украинским зерном: в Польше обнародовали первые результаты расследования
9 мая, 2023 вторник
Все технологии, которые создавались в Украине, оказались в Китае, - доктор технических наук Лось
10 мая, 2023 среда
В Кремле прокомментировали, почему Лукашенко пропустил завтрак у Путина и срочно вылетел в Минск
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.32
    Покупка 37.32
    Продажа 37.88
  • EUR
    Покупка 40.8
    Продажа 41.71
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
10 мая
18:57
В ГУР заявили, что если бы Украина хотела атаковать Москву на 9 мая, то "это бы точно увидели"
18:51
На Бахмутском направлении российские войска отступили на дистанцию до 2-х километров, - Сырский
18:39
Эксклюзив
Еврокомиссия может ввести новые ограничения на импорт украинской агропродукции
18:21
Медведев предложил переименовать Польшу и присоединить ее к РФ
18:00
ЗРК "Куб"
Чехия передаст Украине два ЗРК "Куб"
18:00
OPINION
Самая большая свобода – право выбора, какими нам быть
17:52
Геннадий Труханов
Мэр Одессы Труханов опроверг слухи о бегстве в Россию
17:46
С начала 2023 года Украина экспортировала в ЕС более 1 млн тонн сои
17:26
Путин объявил о военных сборах для россиян, находящихся в запасе
17:04
Продуктовые наборы для ветеранов Черниговщины: российская пропаганда запустила новый фейк
16:57
"Милан" – "Интер": онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
16:47
РФ обвинила Украину в обстреле строительства "защитного объекта", где контузию получил строитель
16:46
Бесплатное питание и детские игровые зоны: Лубинец показал, как размещают ВПЛ на Запорожье
16:34
В ряде украинских областей предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности
16:33
В Пакистане заблокировали интернет из-за протестов после ареста экс-премьера
16:30
На фото Дмитрий Кулеба
Кулеба призвал не считать запланированное контрнаступление ВСУ последним
16:21
Кличко рассказал о восстановлении разрушенных многоэтажек в Киеве
16:04
Центрабанк России
Швейцария заморозила активы российского центрального банка почти на $8,3 млрд
16:03
OPINION
Почему в России мусолят ядерную тему
15:57
Евгений Пригожин
Заявление Пригожина о "дедушке-Путине" Кремль воспринял как серьезную угрозу, - СМИ
15:55
Эксклюзив
Люди перестали бояться, — Андрющенко о проукраинских настроениях в Мариуполе
15:51
Обновлено
Польша изменила названия Калининграда и Калининградской области. В Кремле отреагировали
15:38
Турция отсрочивает оплату российских энергоносителей на $600 миллионов, - Reuters
15:37
Экс-канцлер Германии Шредер посетил в Берлине прием, устроенный послом РФ в честь 9 Мая
15:31
В Ватикане заявили, что "миротворческая миссия" Папы Римского продолжается, несмотря на отрицание со стороны Украины и РФ
15:29
Эксклюзив
Системы С-300 и С-400 не работают по малогабаритным объектам, – военный эксперт Коваленко
15:26
Глава Херсонской ОВА рассказал о результатах контрдиверсионных мероприятий в период трехдневного комендантского часа в Херсонской области
15:22
РФ распространяет информацию о "ликвидации украинских командующих": Маляр опровергла
15:01
Россияне вывозят технику из медучреждений и госучреждений с временно оккупированных территорий на юге Украины
14:59
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:57
Изъяли целый арсенал: в Харьковской области прекратили незаконный оборот оружия
14:47
Обновлено
Путин отменил визы для граждан Грузии и разрешил полеты российским авиакомпаниям. В Тбилиси отреагировали
14:47
Бельгия предлагает создать систему отслеживания движения российских алмазов и готова добавить их в пакет санкций порты РФ, – FT
14:45
Умер легендарный голкипер, игравший на пяти чемпионатах мира по футболу
14:42
На Солнце зафиксировали вспышку: 10 и 11 мая ожидаются магнитные бури
14:36
Эксклюзив
"Генштаб имеет определенные замыслы": офицер ВСУ Лапин рассказал о предпосылках для контрнаступления ВСУ
14:35
Украинскую ПВО на подступах к Киеву и на севере Украины усилили мобильными огневыми группами
14:11
Вступление Украины в НАТО сейчас не рассматривается, - Боррель
14:04
OPINION
Стоит ли украинскому бизнесу ожидать стимулирования со стороны государства и снижения налогов?
13:59
Тренер "Реала" Анчелотти обвинил судью в грубой ошибке в пользу "Манчестер Сити" в ЛЧ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV