Генсек НАТО Столтенберг анонсировал двустороннюю встречу с Резниковым
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет 20 января на полях Рамштайн двустороннюю встречу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым
Об этом сообщает официальный сайт НАТО .
В Альянсе анонсировали, что Столтенберг проведет в Германии двусторонние встречи с Резниковым и другими чиновниками.
Генсек НАТО примет участие в заседании Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн 20 января.
В Альянсе добавили, что главным вопросом встречи, которую будет проводить министр обороны США Ллойд Остин, будет война в Украине и связанные с ней проблемы безопасности, с которыми сталкиваются члены НАТО и партнеры.
- 7 января в министерстве обороны Германии сообщили, что следующая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 20 января 2023 года.
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