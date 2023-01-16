Об этом сообщает официальный сайт НАТО .

В Альянсе анонсировали, что Столтенберг проведет в Германии двусторонние встречи с Резниковым и другими чиновниками.

Генсек НАТО примет участие в заседании Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн 20 января.

В Альянсе добавили, что главным вопросом встречи, которую будет проводить министр обороны США Ллойд Остин, будет война в Украине и связанные с ней проблемы безопасности, с которыми сталкиваются члены НАТО и партнеры.

7 января в министерстве обороны Германии сообщили, что следующая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 20 января 2023 года.

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