Столтенберг заявил, что Путин не должен "победить и получить подтверждение, что насилие работает", и задача НАТО – не допустить такого результата, передает New York Times.

Генсек НАТО выступал в молодежном лагере Рабочей партии Норвегии, на таком же мероприятии, какое прервал своей бойней Брейвик (кстати, одобрительно отзывался о Путине), и вывел одинаковую мораль и из этого события, и из сопротивления украинцев российскому вторжению: "нормальные люди ", как выразился Столтенберг, способны "отстаивать наши главные ценности свободы и демократии" перед лицом зла и агрессии.

В интервью в том же месте Столтенберг признал, что союзники по НАТО терпят убытки от войны из-за санкций, поставок оружия, инфляции и роста цен на энергоносители. Однако "цена, которую платят украинцы, измеряется в человеческих жизнях", подчеркнул он. Интерес к Украине в некоторых западных странах угасает, но нельзя расслабляться – необходимо продолжать доказывать необходимость вооружать страну, заметил генсек НАТО.

Справочно: Андерс Брейвик – организатор и исполнитель бойни в Норвегии в июле 2011 года, в результате которой погибли 77 человек и 240 получили ранения. Это один из самых жестоких терактов в истории человечества.

На этой же встрече Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил восхищение ВСУ и отметил, что украинские силы показали умение наносить ответные удары и возвращать территории.

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