Генсек НАТО рассказал о трех столбах обороны восточного фланга Альянса

Об этом генсек НАТО заявил на брифинге по итогам встречи министров стран-членов НАТО 16 июня, пишет "Европейская правда".

"Мы добились значительного прогресса, согласовав конкретные условия, элементы новой модели обороны, а также услышали, что несколько союзников готовы придать дополнительные силы для усиления этой модели", — отметил генсек НАТО.

Позже он конкретизировал, что основой новой модели обороны Альянса на восточном фланге будут три столба.

"Первый – это увеличение передового присутствия с большим количеством боевых операций, и мы уже увеличили свое присутствие. За последние несколько месяцев мы удвоили количество боевых групп на востоке от четырех до восьми", – отметил генсек НАТО.

Вторым столбом модели является предварительное развертывание военного оборудования для экономии времени в условиях, когда требуется мобилизация сил.

"И третьим элементом является предварительное определение подразделений – это силы, которые будут проходить обучение на определенной территории, где будут определенные обязанности… То есть будут разворачиваться не все силы, а часть будет развернута предварительно, а другая часть – находиться в родной стране, но быть готовой к перемещению в случае необходимости", – объяснил Столтенберг.

Он подытожил, что новая модель обороны восточного фланга НАТО будет означать "существенное усиление нашей способности к сдерживанию и обороне во всем Альянсе".

16 июня Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал об итогах встречи контактной группы по обороне Украины "Рамштайн-3". Украина получит дополнительное вооружение.

15 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе началось заседание контактной группы по обороне Украины Рамштайн-3.

Молдова и Грузия, а также Эквадор присоединились к встрече начальников штабов и министров обороны в формате Рамштайн, посвященной оказанию военной помощи Украине.

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