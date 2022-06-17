Генсек НАТО рассказал о трех столбах обороны восточного фланга Альянса
Йенс Столтенберг заявил, что до саммита Альянса в Мадриде его члены должны согласовать новую модель обороны восточного фланга из-за полномасштабного вторжения России в Украину
Об этом генсек НАТО заявил на брифинге по итогам встречи министров стран-членов НАТО 16 июня, пишет "Европейская правда".
"Мы добились значительного прогресса, согласовав конкретные условия, элементы новой модели обороны, а также услышали, что несколько союзников готовы придать дополнительные силы для усиления этой модели", — отметил генсек НАТО.
Позже он конкретизировал, что основой новой модели обороны Альянса на восточном фланге будут три столба.
"Первый – это увеличение передового присутствия с большим количеством боевых операций, и мы уже увеличили свое присутствие. За последние несколько месяцев мы удвоили количество боевых групп на востоке от четырех до восьми", – отметил генсек НАТО.
Вторым столбом модели является предварительное развертывание военного оборудования для экономии времени в условиях, когда требуется мобилизация сил.
"И третьим элементом является предварительное определение подразделений – это силы, которые будут проходить обучение на определенной территории, где будут определенные обязанности… То есть будут разворачиваться не все силы, а часть будет развернута предварительно, а другая часть – находиться в родной стране, но быть готовой к перемещению в случае необходимости", – объяснил Столтенберг.
Он подытожил, что новая модель обороны восточного фланга НАТО будет означать "существенное усиление нашей способности к сдерживанию и обороне во всем Альянсе".
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