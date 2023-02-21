Генсек НАТО прокомментировал приостановку участия РФ в Договоре о стратегических вооружениях

Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал во время брифинга по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"Я сожалею из-за сегодняшнего решения России, что они прекратили свое участие в новом Договоре о нераспространении ядерного оружия. Таким образом, Россия уже не является членом этого договора. С сегодняшнего дня новых решений уже не существует", - заявил генсек Альянса.

Столтенберг добавил, что хотел бы, чтобы Россия пересмотрела свое решение.