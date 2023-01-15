Генсек НАТО прогнозирует больше тяжелого вооружения для Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может полагаться на увеличение поставок тяжелого вооружения от Запада в ближайшее время
Об этом Столтенберг заявил в интервью газете Handelsblatt.
"Последние обещания тяжелого вооружения значительны - и я ожидаю, что в ближайшее время будет больше", - сказал он.
Соответствующее заявление генсек НАТО сделал накануне заседания Контактной группы по обороне Украины, которая координирует поставки оружия Киеву, что состоится на следующей неделе на авиабазе Рамштайн в Германии.
Западные страны не желают поставлять Украине тяжелое вооружение, ссылаясь на опасения быть втянутыми в войну или "спровоцировать Россию", несмотря на то, что Киев просит о помощи.
"Мы находимся в решающей фазе войны. Поэтому важно, чтобы мы передали Украине оружие, необходимое для победы", - подчеркнул Столтенберг.
Отмечается, что в начале месяца Франция, Германия и США пообещали послать Украине бронированную технику с пехотными или разведывательными танками – 40 немецких Marders, 50 американских Bradley и французские AMX-10 RC.
- 8 января в Пентагоне заявили, что Украина получит американские боевые машины пехоты M2 Bradley в версии M2A2 ODS в рамках нового пакета военной помощи.
- 14 января глава польского правительства Матеуш Моравецкий сообщил, что во время своего визита в Берлин хочет провести переговоры о поставках Украине боевых танков Leopard.
- 15 января в правительстве Великобритании сообщили, что в новом пакете военной помощи страны кроме танков 14 Challenger 2 Соединенное Королевство передаст Украине 30 самоходных артиллерийских установок пушек AS90.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.96
Покупка 39.96Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 41.97Продажа 43
- Актуальное
- Важное