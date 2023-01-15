Об этом Столтенберг заявил в интервью газете Handelsblatt.

"Последние обещания тяжелого вооружения значительны - и я ожидаю, что в ближайшее время будет больше", - сказал он.

Соответствующее заявление генсек НАТО сделал накануне заседания Контактной группы по обороне Украины, которая координирует поставки оружия Киеву, что состоится на следующей неделе на авиабазе Рамштайн в Германии.

Западные страны не желают поставлять Украине тяжелое вооружение, ссылаясь на опасения быть втянутыми в войну или "спровоцировать Россию", несмотря на то, что Киев просит о помощи.

"Мы находимся в решающей фазе войны. Поэтому важно, чтобы мы передали Украине оружие, необходимое для победы", - подчеркнул Столтенберг.

Отмечается, что в начале месяца Франция, Германия и США пообещали послать Украине бронированную технику с пехотными или разведывательными танками – 40 немецких Marders, 50 американских Bradley и французские AMX-10 RC.

8 января в Пентагоне заявили, что Украина получит американские боевые машины пехоты M2 Bradley в версии M2A2 ODS в рамках нового пакета военной помощи.

14 января глава польского правительства Матеуш Моравецкий сообщил, что во время своего визита в Берлин хочет провести переговоры о поставках Украине боевых танков Leopard.

15 января в правительстве Великобритании сообщили, что в новом пакете военной помощи страны кроме танков 14 Challenger 2 Соединенное Королевство передаст Украине 30 самоходных артиллерийских установок пушек AS90.

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