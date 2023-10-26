Генсек НАТО призвал Россию вывести войска из Приднестровья
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию вывести свои войска из оккупированного ею Приднестровья, которое де-юре является территорией Молдовы
Об этом он написал в соцсети X по итогам встречи с премьер-министром Молдовы Дорином Речаном.
"НАТО полностью поддерживает ваш суверенитет и территориальную целостность, и мы призываем Россию полностью вывести свои силы с вашей территории", - обратился Столтенберг к главе правительства Молдовы.
"Вы можете и дальше рассчитывать на поддержку НАТО", - заверил он политика.
Ситуация с оккупированным Приднестровьем
В начале 1990-х среди политической элиты Молдовы были распространены прорумынские настроения, существовала идея объединения Молдовы и Румынии в единое государство. Однако приднестровцы были против и в 1992 году объявили часть территории вдоль Днестра "Приднестровской Молдавской Республикой". На этой территории расположены и так называемые миротворческие войска РФ.
В мае президент Молдовы Мая Санду сказала, что членство в ЕС может обезопасить Молодову от того, чтобы стать следующей целью РФ, и выразила надежду, что начало переговоров начнется "в ближайшие месяцы". В том же месяце политик сказала, что Молдова может вступить в ЕС до 2030 года вместе с непризнанным Приднестровьем, несмотря на присутствие войск РФ в регионе.
1 июня верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что приднестровский конфликт не является препятствием для вступления Республики Молдова в ЕС , ведь подобные ситуации уже были.
А в августе Санду сказала, что победа Украины в войне против РФ может поспособствовать мирному урегулированию приднестровского конфликта .
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