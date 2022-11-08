Генсек НАТО предостерег лидеров Сербии и Косово от эскалации в регионе
Главный дипломат ЕС Йенс Столтенберг предостерег лидеров Сербии и Косово от односторонних действий, которые могут вызвать дальнейшую эскалацию в регионе
Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 7 ноября предостерег лидеров Сербии и Косово от односторонних действий, которые могут вызвать дальнейшую эскалацию в регионе.
"О напряженной ситуации на севере Косово, - наметил Йенс Столтенберг. - Призвал обе стороны воздержаться от любых односторонних шагов, которые могли бы спровоцировать эскалацию. Диалог - это единственный путь вперед".
Также он подчеркнул, что миссия NATO KFOR (официальные вооруженные международные миротворческие силы под руководством Альянса) остается наготове.
- Сербия не будет признавать Косово, несмотря на резолюцию Европарламента
- НАТО увеличит свои миротворческие силы в Косово в случае роста напряженности с соседней Сербией. Об этом заявил глава альянса в среду, 17 августа.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.83
Покупка 39.83Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 38.9Продажа 39.92
- Актуальное
- Важное