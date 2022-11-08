Генсек НАТО предостерег лидеров Сербии и Косово от эскалации в регионе

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 7 ноября предостерег лидеров Сербии и Косово от односторонних действий, которые могут вызвать дальнейшую эскалацию в регионе.

"О напряженной ситуации на севере Косово, - наметил Йенс Столтенберг. - Призвал обе стороны воздержаться от любых односторонних шагов, которые могли бы спровоцировать эскалацию. Диалог - это единственный путь вперед".

Также он подчеркнул, что миссия NATO KFOR (официальные вооруженные международные миротворческие силы под руководством Альянса) остается наготове.

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НАТО увеличит свои миротворческие силы в Косово в случае роста напряженности с соседней Сербией. Об этом заявил глава альянса в среду, 17 августа.

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