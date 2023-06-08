Об этом сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Укринформ.

"Президент Байден и генеральный секретарь Столтенберг рассмотрят подготовку к саммиту (НАТО – ред.), в том числе усилия по дальнейшему укреплению Альянса", - проинформировала представитель администрации США.

Она уточнила, что речь идет, в частности, об усилении возможностей НАТО по сдерживанию и обороне. Кроме того, стороны обсудят поддержку Альянсом Украины на фоне жестокой агрессивной войны РФ.