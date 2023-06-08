Генсек НАТО планирует визит в Байден: будут говорить о саммите Альянса и Украине
Белый дом официально анонсировал визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Вашингтон 12 июня и его встречу с Джо Байденом, на которой речь пойдет, в частности, о поддержке Украины
Об этом сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Укринформ.
"Президент Байден и генеральный секретарь Столтенберг рассмотрят подготовку к саммиту (НАТО – ред.), в том числе усилия по дальнейшему укреплению Альянса", - проинформировала представитель администрации США.
Она уточнила, что речь идет, в частности, об усилении возможностей НАТО по сдерживанию и обороне. Кроме того, стороны обсудят поддержку Альянсом Украины на фоне жестокой агрессивной войны РФ.
- Также с визитом в Вашингтон на этой неделе прибудет премьер Великобритании. Риши Сунак будет убеждать президента США Джо Байдена поддержать кандидатуру министра обороны Бена Уоллеса на пост генсека НАТО.
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