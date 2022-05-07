Генсек НАТО оценил риск ядерной угрозы со стороны России

Об этом Столтенберг сказал в интервью Welt am Sonntag .

По его словам, у НАТО нет никаких данных, указывающих на то, что российский ядерный арсенал был переведен на более высокий уровень готовности после начала российского вторжения в Украину, несмотря на угрозы президента РФ Владимира Путина.

"Но наш посыл однозначен: применение ядерного оружия приведет к тому, что со всех сторон будут только проигравшие. Ядерную войну невозможно выиграть и ее не следует никогда вести, в частности России", - сказал Столтенберг.

В то же время он добавил, что НАТО в ближайшие недели ожидает обострения в Украине.

"Мы должны готовиться к наступлению россиян и еще большей жестокости, еще большим потерям и еще большему разрушению жизненно важной инфраструктуры и жилых районов", - отметил Столтенберг.

25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил реальный риск ядерной войны.

26 апреля глава Пентагона Ллойд Остин призвал не спекулировать угрозами применения ядерного оружия.

26 апреля в МИДе Китая заявили о недопустимости использования ядерного оружия.

2 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не уверен полностью , что РФ не использует ядерное оружие.

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