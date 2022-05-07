Генсек НАТО оценил риск ядерной угрозы со стороны России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Альянса нет данных о переводе российского ядерного арсенала на более высокий уровень готовности
Об этом Столтенберг сказал в интервью Welt am Sonntag .
По его словам, у НАТО нет никаких данных, указывающих на то, что российский ядерный арсенал был переведен на более высокий уровень готовности после начала российского вторжения в Украину, несмотря на угрозы президента РФ Владимира Путина.
"Но наш посыл однозначен: применение ядерного оружия приведет к тому, что со всех сторон будут только проигравшие. Ядерную войну невозможно выиграть и ее не следует никогда вести, в частности России", - сказал Столтенберг.
В то же время он добавил, что НАТО в ближайшие недели ожидает обострения в Украине.
"Мы должны готовиться к наступлению россиян и еще большей жестокости, еще большим потерям и еще большему разрушению жизненно важной инфраструктуры и жилых районов", - отметил Столтенберг.
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