Генсек НАТО отменил визит в Германию из-за состояния здоровья, - Spiegel
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отменил запланированный на 9 июня визит в Берлин из-за состояния здоровья
Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.
"Столтенберг безотлагательно проинформировал Федеральное министерство обороны. О причинах сначала ничего не было известно. В штаб-квартире НАТО заявили, что генсек болен и вынужден спонтанно отменить визит", – говорится в сообщении.
Впрочем, генсек НАТО проведет запланированные встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом и министром обороны Кристин Ламбрехт с помощью видеосвязи.
Основной фокус переговоров – на подготовке к саммиту НАТО, который состоится в конце июня в Мадриде.
- Напомним, в ЕС начались самые масштабные в истории учения сил ПВО НАТО.
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