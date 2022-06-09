Генсек НАТО отменил визит в Германию из-за состояния здоровья, - Spiegel

Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.

"Столтенберг безотлагательно проинформировал Федеральное министерство обороны. О причинах сначала ничего не было известно. В штаб-квартире НАТО заявили, что генсек болен и вынужден спонтанно отменить визит", – говорится в сообщении.

Впрочем, генсек НАТО проведет запланированные встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом и министром обороны Кристин Ламбрехт с помощью видеосвязи.

Основной фокус переговоров – на подготовке к саммиту НАТО, который состоится в конце июня в Мадриде.

Напомним, в ЕС начались самые масштабные в истории учения сил ПВО НАТО.

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