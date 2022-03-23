Генсек НАТО обвинил Китай в поддержке РФ путем "откровенной лжи и дезинформации"

Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции накануне саммита НАТО 24 марта, сообщает Reuters .



"Китай оказал России политическую поддержку, в том числе путем распространения откровенной лжи и дезинформации", - сказал генеральный секретарь НАТО.



Столтенберг выразил обеспокоенность тем, что Китай может оказать России "материальную поддержку".



"Я ожидаю, что НАТО призовет Китай выполнить свои обязанности", - отметил он, добавив, что 30 стран-членов обсудят роль Пекина в войне, которую Москва ведет против Украины.



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