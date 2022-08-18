Генсек НАТО обсудил продолжение военной помощи Украине с премьером Нидерландов

Об этом Столтенберг и Рютте сообщили в Twitter.

"Великолепный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте по поводу дальнейшего выполнения решений саммита НАТО. Мы соглашаемся с важностью нашей долгосрочной поддержки Украины перед лицом российской агрессии и я благодарю Нидерланды за их значительный вклад", - написал Столтенберг.

Рютте, в свою очередь, подчеркнул, что Украина может рассчитывать на Нидерланды в вопросе продления военной помощи.

"Поговорил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом о ситуации в Украине и, в частности, о необходимости продолжения военных поставок для борьбы с российской агрессией. Украина и дальше может рассчитывать на Нидерланды", - написал Рютте.

Ранее президент Владимир Зеленский после встречи с Марком Рютте в Киеве намекнул на "неприятные для России сюрпризы" .

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