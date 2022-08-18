Генсек НАТО обсудил продолжение военной помощи Украине с премьером Нидерландов
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсудили дальнейшую военную помощь Украине
Об этом Столтенберг и Рютте сообщили в Twitter.
"Великолепный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте по поводу дальнейшего выполнения решений саммита НАТО. Мы соглашаемся с важностью нашей долгосрочной поддержки Украины перед лицом российской агрессии и я благодарю Нидерланды за их значительный вклад", - написал Столтенберг.
Рютте, в свою очередь, подчеркнул, что Украина может рассчитывать на Нидерланды в вопросе продления военной помощи.
"Поговорил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом о ситуации в Украине и, в частности, о необходимости продолжения военных поставок для борьбы с российской агрессией. Украина и дальше может рассчитывать на Нидерланды", - написал Рютте.
- Ранее президент Владимир Зеленский после встречи с Марком Рютте в Киеве намекнул на "неприятные для России сюрпризы" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.31
Покупка 39.31Продажа 40.14
-
EUR
Покупка 39.74Продажа 40.82
- Актуальное
- Важное