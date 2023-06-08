Генсек НАТО о мирных переговорах с РФ: они полностью зависят от результатов контрнаступления ВСУ
То, как будут проходить мирные переговоры между Украиной и Россией, будет полностью зависеть от достижения целей на поле боя в результате контрнаступления
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе дискуссии в рамках Центра новой американской безопасности, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир CNAS.
"В том, что касается наступления, мы видим увеличение интенсивности боев вдоль линии фронта. Но я всегда очень осторожен, чтобы не говорить об оперативных деталях. Это действительно дело украинцев - говорить о таких вещах", - отметил Столтенберг.
Генсек НАТО также рассказал, что недавно размещенное Генеральным штабом ВСУ в соцсетях видео "действительно призывает воздержаться от информации о контрнаступлении или его оперативных деталях".
Столтенберг отмечает, что любая война непредсказуема, и никто не может сказать, как она будет развиваться.
"Но мы знаем – то, что будет происходить за столом переговоров, которые, надеемся, на определенном этапе положат конец этой войне, – это будет полностью зависеть от достижения целей на поле боя", - сказал он.
Генсек НАТО добавил, что страны-партнеры и союзники должны укреплять позиции Украины на поле боя, чтобы они получили такой итог этой войны, который обеспечит сохранение Украины как суверенной и независимой страны, и что Путин не выиграет этой войны.
Готовность Украины к контрнаступлению
3 июня президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к контрнаступлению , но добавил, что это может занять некоторое время и будет иметь большую цену.
Впоследствии заместитель министра обороны Украины Анна Маляр выпустила видео, посвященное дальнейшим планам ВСУ, где на экране появляются два следующих предложения: "Планы любят тишину. Объявление о начале не будет ". Имея в виду, что заявлений о начале контрнаступления не будет.
В свою очередь в администрации президента США считают, что вместе с союзниками и партнерами хорошо обеспечили Украину военной помощью для проведения контрнаступательных действий. А генерал Милли говорит, что наибольшую огневую мощь Украины обеспечат танки .
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что во время контрнаступления, которое должно начаться этим летом, Силы обороны не будут применять истребители F-16. Ведь некоторые страны Запада только начали или планируют начать подготовку украинских пилотов , которые будут управлять этими самолетами.
7 июня секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил , что ожидаемый ВСУ еще не начался, а когда это произойдет – узнают и увидят все.
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