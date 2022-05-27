Об этом пишет Andalou.

Столтенберг отметил, что Швеция и Финляндия смогут принять участие в саммите НАТО в Мадриде как приглашенные страны. В то же время, он отметил, что эти страны вряд ли смогут стать кандидатами на членство в Альянсе, если до сих пор не выполнят требования Турции.

"Моя цель - ускорить процесс расширения Альянса, и у нас еще есть в настоящее время", - сказал он.

Столтенберг добавил, что "ни одна страна не пострадала от терроризма так, как Турция", и назвал Анкару важным союзником НАТО.

По его словам, когда у союзника есть опасения, то вопрос нужно обсуждать и решать.

"Так было всегда. Например, Греция воспользовалась правом вето, блокируя вступление Северной Македонии в НАТО через название государства. Требовалось более 10 лет, чтобы решить проблему", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО также выступил против попыток испанских журналистов отождествить курдов с террористами PKK.

"Вы говорите о курдах, но признаем, что речь идет о нескольких курдских группировках, а PKK включен ЕС в списки террористических структур. И неважно, в Швеции они или Финляндии", - сказал он.

Принятие Финляндии и Швеции в НАТО требует единодушной поддержки всех 30 стран-членов НАТО, поэтому Турция может наложить вето на вступление.

Напомним, лидер турецких правых считает, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО "продолжит войну в Украине".

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