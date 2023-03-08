Генсек НАТО допустил вероятность захвата Бахмута "в ближайшие дни"
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что российские оккупанты могут захватить Бахмут Донецкой области "в ближайшие дни"
Об этом он сказал журналистам на встрече министров обороны ЕС в Стокгольме, передает The Guardian .
Учитывая продолжение боевых действий в Бахмуте, есть вероятность его падения в ближайшие дни, заявил генсек НАТО.
"Мы должны позаботиться, чтобы это не стало переломным моментом в войне", - подчеркнул Столтенберг.
"Мы не должны недооценивать Россию, мы должны продолжать оказывать поддержку Украине", – добавил он.
Столтенберг отметил, что союзники по НАТО в течение последнего года оказали Украине военную, финансовую и экономическую поддержку на сумму около 150 миллиардов евро.
- Ранее западные СМИ писали, что Россия потеряла от 20 до 30 тыс. военных , пытаясь взять Бахмут.
- 1 марта представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорил, что украинское командование не принимало решения отводить войска от Бахмута Донецкой области, но может это сделать для спасения жизней личного состава.
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