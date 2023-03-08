Генсек НАТО допустил вероятность захвата Бахмута "в ближайшие дни"

Об этом он сказал журналистам на встрече министров обороны ЕС в Стокгольме, передает The Guardian .

Учитывая продолжение боевых действий в Бахмуте, есть вероятность его падения в ближайшие дни, заявил генсек НАТО.

"Мы должны позаботиться, чтобы это не стало переломным моментом в войне", - подчеркнул Столтенберг.

"Мы не должны недооценивать Россию, мы должны продолжать оказывать поддержку Украине", – добавил он.

Столтенберг отметил, что союзники по НАТО в течение последнего года оказали Украине военную, финансовую и экономическую поддержку на сумму около 150 миллиардов евро.