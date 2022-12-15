Генри Кавилл не будет играть Супермена в новом фильме о супергерое

Об этом он сообщил в twitter .

Сценарист отметил, что фильм будет рассказывать о ранних годах жизни Супермена.

"Наша история будет фокусироваться на ранних этапах жизни Супермена, однако этого персонажа будет играть не Генри Кавилл", - говорится в сообщении.

Сам Кавилл в своем instagram подтвердил отказ от роли и написал, что после этого "нелегкая новость, но такова жизнь".

"Для тех, кто был со мной все эти годы... мы можем немного погрустить, однако должны помнить - Супермен все еще рядом. Все, что он защищает, все существует, и тот пример, который он подает нам, также существует !Моя очередь носить плащ закончилась, но то, что олицетворяет собой Супермен, никогда не закончится", - пишет актер.

Ранее Генри Кавилл заявлял, что возвращается к роли Супермена в новом фильме по комиксам DC.

30 октября британский актер Генри Кавилл рассказал , что покидает роль Геральта в 4 части "Ведьмака" от Netflix. "Мечи и медальон" ведьмака в анонсированном сезоне наденет австралиец Лиам Гемсворт.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb