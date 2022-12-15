Генри Кавилл не будет играть Супермена в новом фильме о супергерое
Пока сценарист Джеймс Ганн начал работу над новым фильмом о Супермене, однако в новом фильме главного героя будет играть не Генри Кавилл
Об этом он сообщил в twitter .
Сценарист отметил, что фильм будет рассказывать о ранних годах жизни Супермена.
"Наша история будет фокусироваться на ранних этапах жизни Супермена, однако этого персонажа будет играть не Генри Кавилл", - говорится в сообщении.
Сам Кавилл в своем instagram подтвердил отказ от роли и написал, что после этого "нелегкая новость, но такова жизнь".
"Для тех, кто был со мной все эти годы... мы можем немного погрустить, однако должны помнить - Супермен все еще рядом. Все, что он защищает, все существует, и тот пример, который он подает нам, также существует !Моя очередь носить плащ закончилась, но то, что олицетворяет собой Супермен, никогда не закончится", - пишет актер.
- Ранее Генри Кавилл заявлял, что возвращается к роли Супермена в новом фильме по комиксам DC.
- 30 октября британский актер Генри Кавилл рассказал , что покидает роль Геральта в 4 части "Ведьмака" от Netflix. "Мечи и медальон" ведьмака в анонсированном сезоне наденет австралиец Лиам Гемсворт.
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