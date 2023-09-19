Генпрокуроры девяти штатов США поддержали запрет на TikTok

Об этом информирует Reuters .

Генеральные прокуроры штата во главе с Вирджинией, включая Джорджию, Аляску, Юту, Индиану, Небраску, Айову, Кентукки и Южную Дакоту, заявили, что иски от TikTok и пользователей следует отклонить.

"TikTok намеренно участвует в обманчивой бизнес-практике, побуждающей лиц делиться конфиденциальной личной информацией, к которой может легко получить доступ Коммунистическая партия Китая, а также потому, что платформа вредит детям в Монтане", - говорится в заявлении генпрокуроров.

Применение, принадлежащее китайскому гиганту ByteDance, не прокомментировало это и пытается остановить запрет в США. Он утверждает, что это нарушает права компании и пользователей на свободу выражения по Первой поправке.

Судебное слушание по ходатайству TikTok о временном запрете запланировано на 12 октября.

Штаты говорят, что TikTok, которым пользуются более 150 миллионов американцев, сталкивается с усилением давления американских законотворцев на запрет приложения из-за обеспокоенности возможным вмешательством китайского правительства. Попытки принять закон, который дал бы администрации Байдена больше полномочий по TikTok, не имели успеха.

Что известно о запрещении TikTok в США и ЕС

Ранее два крупнейших руководящих института Евросоюза запретили использование китайской платформы TikTok на телефонах сотрудников по соображениям кибербезопасности.

В Канаде запретили госслужащим использовать соцсеть на рабочих телефонах, поскольку приложение несет большой риск безопасности конфиденциальных данных.

19 мая создатели платформы коротких видео TikTok подали в суд на штат Монтана из-за запрета гражданам пользоваться китайским приложением.

В июле платформа обратилась в американский суд с просьбой к 1 января приостановить действие запрета штата Монтана на использование китайского приложения.

В августе, ссылаясь на соображения безопасности, Нью-Йорк запретил соцсеть на государственных устройствах, присоединившись к ряду городов и штатов США, которые ввели такие ограничения.

21 августа стало известно, что правительство Сомалии запретило TikTok, Telegram и букмекерскую компанию 1XBET, заявив, что эти сервисы используются для терроризма и аморальной пропаганды в этом восточноафриканском государстве.