Об этом сообщает Офис генерального прокурора в telegram .

За время российской оккупации в Бучанском районе было совершено более 9000 военных преступлений.

Сообщается, что ежедневно россияне совершали более 270 преступлений. Убито более 1400 мирных жителей, среди погибших – 37 детей. Еще 52 ребенка были ранены.

По словам генпрокурора Андрея Костина, за год органы прокуратуры сообщили о подозрении почти в сотни военных РФ. В суд направлены обвинительные акты в отношении 35 человек, среди которых генерал-полковник, командующий Центральным военным округом РФ, непосредственно руководивший захватом Сумской, Черниговской и Киевской областей.

Кроме того, в ведомстве отметили, что за незаконное лишение свободы гражданских и мародерство приговорены двое военнослужащих РФ к 12 годам лишения свободы.

Чиновник отметил, что "все эти преступления - не случайность, а часть спланированной стратегии РФ, направленной на уничтожение Украины как государства и украинцев как нации".

"Мы не остановимся, пока все организаторы и исполнители военных преступлений не примут приговоры. Сегодня проводим очередной раунд дискуссий с международными партнерами, посвященный развитию сети всеобъемлющей ответственности за международные преступления", - подчеркнул генпрокурор.