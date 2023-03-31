Генпрокуроратура опубликовала статистику военных преступлений в Буче
Ежедневно в Буче на Киевщине россияне совершали более 270 преступлений. Более 1400 мирных жителей убиты, среди погибших - 37 детей, еще 52 ребенка были ранены
Об этом сообщает Офис генерального прокурора в telegram .
За время российской оккупации в Бучанском районе было совершено более 9000 военных преступлений.
Сообщается, что ежедневно россияне совершали более 270 преступлений. Убито более 1400 мирных жителей, среди погибших – 37 детей. Еще 52 ребенка были ранены.
По словам генпрокурора Андрея Костина, за год органы прокуратуры сообщили о подозрении почти в сотни военных РФ. В суд направлены обвинительные акты в отношении 35 человек, среди которых генерал-полковник, командующий Центральным военным округом РФ, непосредственно руководивший захватом Сумской, Черниговской и Киевской областей.
Кроме того, в ведомстве отметили, что за незаконное лишение свободы гражданских и мародерство приговорены двое военнослужащих РФ к 12 годам лишения свободы.
Чиновник отметил, что "все эти преступления - не случайность, а часть спланированной стратегии РФ, направленной на уничтожение Украины как государства и украинцев как нации".
"Мы не остановимся, пока все организаторы и исполнители военных преступлений не примут приговоры. Сегодня проводим очередной раунд дискуссий с международными партнерами, посвященный развитию сети всеобъемлющей ответственности за международные преступления", - подчеркнул генпрокурор.
- 31 марта 2022 года украинские силы освободили Бучу Киевской области от российской оккупации. Город находился под контролем русской армии 33 дня.
- 31 марта в годовщину освобождения от российских оккупантов городов в Киевской области Укрпочта выпустила марку "Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель".
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