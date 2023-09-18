Генпрокурор утвердил стратегический план уголовного преследования за международные преступления

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Документ был утвержден во время визита прокурора международного уголовного суда Карима Хана в Киев. Разработан стратегический план на период 2023-2025 гг. Офисом генпрокурора вместе с международными партнерами.

Документ обеспечит надлежащую координацию правоохранительных органов и общую базу, которой они будут руководствоваться в отношении преступлений, совершенных в условиях международного вооруженного конфликта на территории Украины.

Целью плана является эффективное расследование и привлечение к ответственности виновных в военных преступлениях, агрессии, преступлении против человечности или геноциде, совершенных в Украине из-за российской агрессии.

Обеспечение структурированного подхода к уголовному преследованию, поддержка и защита потерпевших и свидетелей, установление партнерства и взаимодействия с международными организациями, иностранными партнерами и гражданским обществом являются главными целями новой стратегии.

Должная реализация плана обеспечит справедливое правосудие над международными преступниками.

"Офис генерального прокурора в партнерстве с национальными организациями, иностранными государствами, международными судебными учреждениями и институтами правосудия обеспечит справедливое уголовное преследование виновных в международных преступлениях, а также возмещение ущерба пострадавшим", - говорится в сообщении.