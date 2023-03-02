Генпрокурор США назвал Пригожина военным преступником, а ЧВК Вагнера – террористической организацией
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд во время слушаний в Сенате назвал Пригожина "военным преступником, а ЧВК Вагнера – террористической организацией
Об этом сообщает "Голос Америки".
"Пригожин, по моему мнению, является военным преступником. Возможно, это не очень уместно говорить мне как судье до получения всех доказательств. Но думаю, что сейчас у нас достаточно доказательств, чтобы я так считал", - заявил Гарланд.
По словам Генпрокурора, группировка Вагнера "ответственна за нападения на украинцев на Донбассе, в частности, за поставку заключенных из российских тюрем".
"Это просто сложно понять, что они там делают", - подчеркнул Меррик Гарланд.
На вопрос сенатора Линдси Грэма, должны ли США признать ПИК зарубежной террористической организацией, Гарланд ответил, что этот вопрос находится в компетенции Госдепа США.
"Я считаю, что они (ЧВК Вагнера – ред.) являются организацией, совершающей военные преступления, организацией, причиняющей вред Соединенным Штатам", - заявил Генеральный прокурор.
Гарланд также подчеркнул, что не возражает против признания ЧВК террористической организацией, но сослался в этом вопросе на Государственный департамент.
- Напомним, 26 января Соединенные Штаты официально признали ПИК Вагнера транснациональной преступной организацией, заморозив ее активы в США.
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