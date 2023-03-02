Об этом сообщает "Голос Америки".

"Пригожин, по моему мнению, является военным преступником. Возможно, это не очень уместно говорить мне как судье до получения всех доказательств. Но думаю, что сейчас у нас достаточно доказательств, чтобы я так считал", - заявил Гарланд.

По словам Генпрокурора, группировка Вагнера "ответственна за нападения на украинцев на Донбассе, в частности, за поставку заключенных из российских тюрем".

"Это просто сложно понять, что они там делают", - подчеркнул Меррик Гарланд.

На вопрос сенатора Линдси Грэма, должны ли США признать ПИК зарубежной террористической организацией, Гарланд ответил, что этот вопрос находится в компетенции Госдепа США.

"Я считаю, что они (ЧВК Вагнера – ред.) являются организацией, совершающей военные преступления, организацией, причиняющей вред Соединенным Штатам", - заявил Генеральный прокурор.

Гарланд также подчеркнул, что не возражает против признания ЧВК террористической организацией, но сослался в этом вопросе на Государственный департамент.