Об этом Андрей Костин рассказал в интервью РБК-Украина.

Генпрокурор отметил, что создание трибунала для привлечения к ответственности высшего военного руководства РФ – один из ключевых моментов системы, где агрессор несет полное наказание за собственные преступления против Украины.

В частности, он утверждал, что в настоящее время среди вариантов создания спецтрибунала рассматриваются три, два из которых предложила именно Украина: " Из них оптимальных, с нашей точки зрения, является создание спецтрибунала по преступлению агрессии на основании многостороннего международного договора по примеру Нюрнбергского трибунала. Это была наша идея, она остается первым вариантом, абсолютно устраивающим Украину и украинцев".

Второй вариант, в свою очередь, предусматривает механизм на основе соглашения с ООН с принятием соответствующей резолюции Генассамблеи организации.

"Также некоторые из наших партнеров предлагают нам так называемую гибридную модель трибунала на основе применения украинского права с некоторыми международными элементами", – рассказал Костин.

Однако, по его словам, в таком случае возникает проблема: согласно украинскому праву высшее политическое руководство России имеет персональный иммунитет - это президент, премьер-министр и министр иностранных дел.

"Поэтому мы продолжаем диалог с нашими партнерами по поводу того, чтобы была выбрана именно та модель, которая обеспечит на международном уровне привлечение к ответственности и наказание именно высшего руководства страны-агрессора", - резюмировал генпрокурор.