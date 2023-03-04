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Генпрокурор рассказал, какие существуют варианты создания спецтрибунала для РФ

4 мартa, 2023 суббота
10:25
война с Россией

Генеральный прокурор Андрей Костин утвердил, что работа над привлечением России к ответственности за преступления продолжается: рассматриваются три опции для трибунала

Об этом Андрей Костин рассказал в интервью РБК-Украина.

Генпрокурор отметил, что создание трибунала для привлечения к ответственности высшего военного руководства РФ – один из ключевых моментов системы, где агрессор несет полное наказание за собственные преступления против Украины.

В частности, он утверждал, что в настоящее время среди вариантов создания спецтрибунала рассматриваются три, два из которых предложила именно Украина: " Из них оптимальных, с нашей точки зрения, является создание спецтрибунала по преступлению агрессии на основании многостороннего международного договора по примеру Нюрнбергского трибунала. Это была наша идея, она остается первым вариантом, абсолютно устраивающим Украину и украинцев".

Второй вариант, в свою очередь, предусматривает механизм на основе соглашения с ООН с принятием соответствующей резолюции Генассамблеи организации.

"Также некоторые из наших партнеров предлагают нам так называемую гибридную модель трибунала на основе применения украинского права с некоторыми международными элементами", – рассказал Костин.

Однако, по его словам, в таком случае возникает проблема: согласно украинскому праву высшее политическое руководство России имеет персональный иммунитет - это президент, премьер-министр и министр иностранных дел.

"Поэтому мы продолжаем диалог с нашими партнерами по поводу того, чтобы была выбрана именно та модель, которая обеспечит на международном уровне привлечение к ответственности и наказание именно высшего руководства страны-агрессора", - резюмировал генпрокурор.

  • Напомним, на заседании прокурор Международного уголовного суда Карим Хан упомянул о заключении Нюрнбергского трибунала, что преступления против международного права совершают конкретные люди, а не абстрактные субъекты.
  • Генеральный прокурор Украины Андрей Костин анонсировал проведение 3 марта конференции United for Justice . Она должна была объединить мировые усилия по привлечению РФ к ответственности.
  • В коалицию, которая поддерживает создание специального трибунала для России за преступление агрессии на сегодняшний день входят уже 29 стран.
  • Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на полях конференции United for Justice заявил , что коалиция, которая поддерживает создание специального трибунала для России за преступление агрессии, пока не пришла к согласию относительно его формата и пытается принять во внимание позицию Украины.
Мир
Украина
Россия
Гаагский трибунал
воєнні злочини Росії
Андрей Костин
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