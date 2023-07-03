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Генпрокурор: Путин подтвердил, что ПВК Вагнера принадлежала российской армии

3 июля, 2023 понедельник
12:12
Война с Россией

Недавние высказывания диктатора РФ Владимира Путина о финансировании НПК Вагнера являются доказательством того, что наемники были незаконной частью российской армии в войне против Украины

Об этом информирует генпрокурор Украины Андрей Костин в комментарии Reuters .

Костин считает, что комментарий главы Кремля о расходах почти 2 млрд долларов на НДП Вагнера из госбюджета, был, как прямое доказательство того, что они не только де-факто, но, вероятно, незаконно, также являются частью российской армии.

В то же время, использование наемников в вооруженных конфликтах запрещено Женевскими конвенциями.

По словам генпрокурора, среди более 93 тысяч случаев потенциальных военных преступлений, которые расследовал Офис, было много зверств, совершивших войска Вагнера.

"Их зверства являются одними из самых тяжких преступлений против наших мирных жителей и наших военнопленных", - отметил генпрокурор и добавил, что ПИК представляет угрозу не только Украине, но и миру и безопасности во многих странах, в том числе в Латинской Америке, Африке. и на Ближнем Востоке.

Костин призвал союзников, в том числе США и Британию, признать ПИК Вагнера террористической организацией, чтобы ее можно было привлечь к ответственности.

"Пригожин уже является фигурантом уголовного производства в Украине, но главное – прекратить деятельность таких групп", – сказал он.

Не будут ли наемники ПВК Вагнера больше воевать в Украине

Представитель американского госдепа нет комментариев по поводу правдивости отчетов, что вагнеровцы больше не будут воевать в Украине после мятежа Пригожина в РФ. Ранее об этом утверждала украинская разведка .

"Я бы сказал, что мы видели, как войска Вагнера совершали зверства в Украине. Мы видели, как они атаковали гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру. Так что если бы это было правдой, мы, очевидно, приветствовали бы это. Но я считаю, что, как и всегда, с заявлениями, исходящими из России, исходящими от Вагнера, вы должны воспринимать их с большей долей соли. Мы неоднократно видели случаи, когда они говорили одно, а делали другое, поэтому я думаю, что подожду, чтобы увидеть – прежде чем делать любую оценку того, правда ли это или нет, я подожду, чтобы увидеть факты и как они развиваются", - добавил он.

Мятеж Пригожина, договоренности с Лукашенко и отъезд в Беларусь

23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ПИК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву. Боевики зашли в несколько областей и двигались в столицу РФ, а в Москве на въезде сооружали огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ПИК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ПИК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ПИК Вагнера три варианта будущих действий.

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ПИК Евгений Пригожин.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

29 июня в сети появились спутниковые снимки, на которых видно, что недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси строят палаточный лагерь. Радио Свобода предполагала, что это для вагнеровцев.

НДС Вагнера временно приостановило работу региональных центров вербовки наемников в России из-за переезда в Беларусь.

Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке .

Криминал
Россия
Владимир Путин
Вагнергейт
Евгений Пригожин
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