Генпрокурор Нью-Йорка обвинила Трампа в завышении состояния на $3,6 млрд

Об этом сообщает The Guardian.

Прокуроры под руководством генпрокурорки Нью-Йорка Летиции Джеймс привлекли экспертов к проведению еще одной проверки махинаций Трампа с состоянием. Оказалось, что он мог завысить их на сумму от 1,9 до 3,6 млрд долларов. Это на 1,4 млрд долларов больше, чем предполагалось ранее.

"После учета этих и других фундаментальных соображений, которые бы принял во внимание любой информированный покупатель и продавец на рынке, чистый капитал господина Трампа значительно уменьшился бы на 1,9–3,6 миллиарда долларов в год", - заявили прокуроры.

31 августа прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс призвала суд признать Трампа мошенником еще до слушаний в суде. Согласно заявлению прокурора, с 2011 по 2021 год Трамп предоставлял банкирам и страховым компаниям ложные данные о своем состоянии, превысив их на 2,23 млрд долларов.

Обвинения против Трампа

9 августа 2022 года агенты ФБР обыскали имение Дональда Трампа и обнаружили 11 пакетов конфиденциальных документов. Позже министерство юстиции США заявило , что имеет доказательства того, что секретные документы были намеренно скрыты от ФБР, когда правоохранители пытались получить их в июне из имения бывшего президента Дональда Трампа во Флориде.

Затем Трамп получил повестку в суд: он хранил пустую папку "Секретный вечерний брифинг", которую юристы не передали прокурорам во время обысков в его имении.

В этом году Федеральная прокуратура получила доступ к аудиозаписи, на которой Трамп признается, что имел доступ к секретному документу по Ирану. Вскоре после этого адвокатам бывшего президента сказали, что он признан объектом расследования по делу о секретных документах.

Накануне Федеральное большое жюри предъявило Трампу обвинение по семи эпизодам по делу о несанкционированном хранении около 100 секретных документов. А уже 9 июня министерство юстиции США опубликовало обвинительный акт по Трампу по делу о секретных документах. Ему выдвинули 37 пунктов обвинения. Он может получить до 400 лет тюрьмы.

В июле специальный прокурор США Джек Смит выдвинул против экспрезидента Дональда Трампа дополнительные обвинения в деле хранения секретных документов после завершения каденции в Белом доме.

2 августа Трамп третий раз за четыре месяца получил федеральное обвинение, на этот раз – по делу о попытке отменить результаты выборов президента 2020 года.

Трамп сообщил, что в рамках предъявленных в его адрес обвинений ему может суммарно угрожать 561 год заключения.

15 августа Трампу официально объявили четвертое уголовное обвинение – на этот раз о попытке изменить свое поражение на выборах в штате Джорджия. Впоследствии бывший президент США согласился на залог в размере $200 тыс. и другие условия увольнения после того, как его адвокаты встретились с офисом окружного прокурора округа Фултон.

25 августа Трамп прошел процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы, после чего был отпущен под залог.