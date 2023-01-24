Генпрокурор Костин уволил своего заместителя Симоненко, проведшего новогодние каникулы в Испании
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин уволил своего заместителя Алексея Симоненко, который, по данным журналистов, провел новогодние каникулы в Испании
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
"Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко", - говорится в сообщении.
Ранее одно из украинских изданий опубликовало расследование, в котором выяснило, что Симоненко провел 10-дневный отпуск в Испании. По данным СМИ, Симоненко выехал из Украины 30.12.2022 через ЧП "Краковец", а вернулся – 08.01.2023. Фото с отдыха супруга заместителя генпрокурора публиковала в Instagram.
Автомобиль, на котором путешествовал Симоненко, зарегистрирован на компанию ООО "ХОЛДИНГ "ГРАНД ОТЕЛЬ", принадлежащую жене известного львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского.
- О возможном увольнении Симоненко накануне сообщал нардеп Ярослав Железняк.
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