Генпрокурор Костин назначил трех новых заместителей
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин 26 января представил коллективу ОГП своих новых заместителей и очертил их задачи
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
На должность первого заместителя назначен Алексей Хоменко. По данным сайта ОГП, с сентября 2022 года Хоменко занимал должность замгенпрокурора, а до этого работал руководителем Киевской областной прокуратуры.
"Одной из главных задач первого заместителя определен надзор за соблюдением законов органами безопасности", - отметили в пресс-службе.
Заместителем генпрокурора назначен Антон Войтенко, ранее возглавлявший Львовскую областную прокуратуру.
"Он будет курировать направление надзора за соблюдением законов органами Государственного бюро расследований. Также за ним будет закреплена специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере", - наметили в ОГП задачу нового заместителя генпрокурора.
"На должность еще одного заместителя генерального прокурора назначена Виктория Литвинова. До назначения она работала заместителем руководителя специализированной экологической прокуратуры Офиса генпрокурора", - отметили в пресс-службе.
Там отметили, что Литвинова будет и дальше заниматься работой специализированной экологической прокуратуры, а также направлениями противодействия нарушениям прав человека в правоохранительной и пенитенциарной сферах и защиты интересов детей.
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