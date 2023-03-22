Генпрокурор Костин и президент Европарламента встретились в Брюсселе

Об этом Роберта Мецола написала в твиттере.

Президент утверждала, что встреча с украинским генпрокурором состоялась в Европарламенте: это было продолжение разговора, который ранее в марте велся во время конференции во Львове.

"Мы согласились продолжать скоординированные усилия, чтобы обеспечить ответственность за каждое совершенное преступление", - отметила Роберта Мецола.