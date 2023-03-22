Генпрокурор Костин и президент Европарламента встретились в Брюсселе
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин и президент Европарламента Роберта Мецола встретились в Брюсселе, чтобы обеспечить ответственность за каждое совершенное преступление РФ
Об этом Роберта Мецола написала в твиттере.
Президент утверждала, что встреча с украинским генпрокурором состоялась в Европарламенте: это было продолжение разговора, который ранее в марте велся во время конференции во Львове.
"Мы согласились продолжать скоординированные усилия, чтобы обеспечить ответственность за каждое совершенное преступление", - отметила Роберта Мецола.
- Напомним, на заседании прокурор Международного уголовного суда Карим Хан упомянул о заключении Нюрнбергского трибунала, что преступления против международного права совершают конкретные люди, а не абстрактные субъекты.
- Генеральный прокурор Украины Андрей Костин анонсировал проведение 3 марта конференции United for Justice . Она должна была объединить мировые усилия по привлечению РФ к ответственности.
- В коалицию, которая поддерживает создание специального трибунала для России за преступление агрессии на сегодняшний день входят уже 29 стран.
- Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на полях конференции United for Justice заявил , что коалиция, которая поддерживает создание специального трибунала для России за преступление агрессии, пока не пришла к согласию относительно его формата и пытается принять во внимание позицию Украины.
- Генеральный прокурор утверждает, что работа над привлечением России к ответственности за преступления продолжается: сейчас рассматриваются три опции для трибунала.
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