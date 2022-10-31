Генпрокурор испугался открыть производство по народной депутатке от Слуг Народа Аллахвердиевой.

Нардепка получила в подарок 14,4 млн. грн. До этого ей подарили еще 5,3 млн грн и швейцарские часы за 310 тыс. грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами. Даритель, очевидно и близко, не имеет официальных доходов в таком размере.

Мы обратились к Андрею Костину с простым требованием – зарегистрировать производство, в рамках которого исследовать приведенные факты.

Закон в таких случаях предельно ясен: в течение 24 часов генпрокурор обязан начать расследование (см. ст. 214 УПК). Однако Костин нарушил эту норму.

Басня об отмене депутатской неприкосновенности является обманом украинского общества

Ответа на наше заявление о преступлении мы так и не получили, поэтому были вынуждены обратиться в суд.

Этот кейс еще раз доказывает, что басня об отмене депутатской неприкосновенности является обманом украинского общества.

Это очередной пример того, как генпрокуроры блокируют саму возможность расследования вероятного коррупционного преступления провластной народной депутатки.

Напомню, что действующий Совет наделил генпрокурора исключительным правом давать разрешение на расследование дел по нардепам (см. ст. 482-2 УПК). Как удобно для провластных депутатов, правда?

Равно так же Венедиктова блокировала начало расследований в отношении бывших коллег по фракции: Юрченко, Халимона, Дубинского, а также госпредателя Деркача и нардепа-кнопкодава Иванчука.

Хочу напомнить генпрокурору, что ради достоинства и справедливости украинцы готовы отдавать жизнь. А вы пренебрегаете своими обязанностями из-за страха потерять должность

И где сейчас Венедиктова? Сильно ей помогло это прогибание? Люди, которые сейчас нагибают Костина, раньше ее нагибали – а потом выбросили.

Просто хочу напомнить генпрокурору, что ради достоинства и справедливости украинцы готовы отдавать жизнь. А вы пренебрегаете своими обязанностями из-за страха потерять должность. Серьезно?

Андрей Костин, расскажите о своем страхе потерять должность военнослужащему, который под артобстрелом или во время штурма исполняет свои обязанности.

Мне кажется, что часть ТОП-чиновников так и не осознали, что девятый месяц живут в другой стране.

Источник

Об авторе. Виталий Шабунин, глава правления Центра противодействия коррупции.

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