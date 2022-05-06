Генпрокуратура Украины объявила о подозрении Шойгу, Володину, Бортникову и ряду других российских чиновников
Офис генерального прокурора Украины опубликовал подозрения ряду российских чиновников
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Офис генпрокурора Украины объявил о подозрениях министру обороны России Сергею Шойгу, руководителю Росгвардии Виктору Золотову, спикеру Госдумы Вячеславу Володину, председателю Совета Федераций Валентине Матвиенко, министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и директору ФСБ Александру Бортникову.
В тексте подозрений этих российских чиновников говорится о правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 110 УКУ. Шойгу инкриминируется ч. 2 ст. 110 УКУ (публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы Украины).
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