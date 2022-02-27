Генпрокуратура РФ угрожает россиянам делами о госизмене за финансовую помощь Украине

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.



Генпрокуратура угрожает россиянам делами о госизмене (статья 275 УК) за пожертвование украинским военным.



"По каждому факту предоставления финансовой и иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.



Напомним, по данной статье предусматривается наказание в виде лишения свободы до 20 лет.



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