Генпрокуратура РФ угрожает россиянам делами о госизмене за финансовую помощь Украине
Генпрокуратура РФ угрожает россиянам делами о госизмене (до 20 лет колонии) за финансовую помощь украинским военным
Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Генпрокуратура угрожает россиянам делами о госизмене (статья 275 УК) за пожертвование украинским военным.
"По каждому факту предоставления финансовой и иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
Напомним, по данной статье предусматривается наказание в виде лишения свободы до 20 лет.
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