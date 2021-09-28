Генпрокуратура РФ признала "нежелательной" организацию наблюдателей за выборами

Об этом сообщает Радио Свобода.

Причина решения - "деятельность ENEMO представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации"

Отмечается, что информацию направили в Министерство юстиции для внесения организации в перечень "нежелательных".

ENEMO готовит отчеты на основе наблюдений за ходом выборов. Перед началом наблюдательной миссии каждый наблюдатель ENEMO подписывает Кодекс поведения международных наблюдателей за выборами.

Сотрудники ENEM провели в семи странах 23 международные миссии по наблюдению за выборами. Речь идет о выборах в Албании, Грузии, Казахстане, Косово, Киргизии, Молдове и Украине.