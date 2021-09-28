Генпрокуратура РФ признала "нежелательной" организацию наблюдателей за выборами
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации "Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами" (ENEMO).
Об этом сообщает Радио Свобода.
Причина решения - "деятельность ENEMO представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации"
Отмечается, что информацию направили в Министерство юстиции для внесения организации в перечень "нежелательных".ENEMO готовит отчеты на основе наблюдений за ходом выборов. Перед началом наблюдательной миссии каждый наблюдатель ENEMO подписывает Кодекс поведения международных наблюдателей за выборами.
Сотрудники ENEM провели в семи странах 23 международные миссии по наблюдению за выборами. Речь идет о выборах в Албании, Грузии, Казахстане, Косово, Киргизии, Молдове и Украине.
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