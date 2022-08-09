Генпрокуратура расследует организацию псевдореферендума на временно оккупированной территории Запорожской области. Что известно
Организацию проведения псевдореферендума на временно оккупированной территории Запорожской области расследует генпрокуратура
Об этом информирует в телеграмме Офис генерального прокурора .
"Запорожской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам готовки к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенного, по предварительному сговору, группой лиц и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч.). . 111-1 УК Украины)", - сообщают в ведомстве.
Известно, что группа украинцев добровольно сотрудничают с рашистами и поддерживают российскую "власть". Злоумышленники активно готовят на временно оккупированной территории Запорожской области проведение псевдореферендума. К участию в нем различными способами пытаются привлечь жителей захваченных армией РФ населенных пунктов.
"Следствие продолжается, принимаются все возможные и надлежащие меры по документированию преступных действий", - добавляют в генпрокуратуре.
- 8 августа руководитель оккупационных властей в Запорожской области подписал распоряжение о подготовке к референдуму по присоединению к РФ.
- Президент Владимир Зеленский 7 августа сказал , что в случае проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях Россия закроет любую возможность переговоров с Украиной.
- На оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей заработала кремлевская политическая партия "Единая Россия". оккупанты раздают российские паспорта и готовятся провести псевдореферендум.
- Для поддержки псевдореферендума и пропаганды для россиян во временно оккупированные города в Запорожье оккупанты привезли "активистов".
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