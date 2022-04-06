Генпрокуратура начала расследование по факту обстрела оккупированной Балаклеи

Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Офиса Генпрокурора Украины.



По предварительным данным, россияне продолжают обстрел оккупированного города Балаклея Изюмского района Харьковской области.



Как стало известно, при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



Офис Генпрокурора сообщает, что 6 апреля 2022 года военнослужащие ВС РФ совершили артиллерийский обстрел по жилым домам в г. Балаклея. В результате этого жилье людей частично разрушено. Кроме того, от вражеских обстрелов погибли три человека.



Сообщается, что досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Управления СБУ в Харьковской области.



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