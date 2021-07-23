Генпрокуратура Молдовы закончила расследование похищения Чауса
Генеральная прокуратура Молдовы закончила расследование похищения украинского судьи Николая Чауса, которое произошло в апреле 2021 года
Об этом сообщает Unimedia.
О причастности к похищению судьи Чауса украинских госструктур заявил генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло.
"Мы установили людей, которые принимали участие в похищении и причастны к государственным службам Украины. В целом мы закончили расследование ", - заявил прокурор.
Он подчеркнул, что Молдова уже направила в украинские службы ряд запросов о сотрудничестве. Сейчас в Молдове ждут ответа на эти запросы.
- В начале апреля этого года Николая Чауса похитили в Молдове и вывезли на территорию Украины. По данным журналистов, в этой спецоперации могут быть причастны украинские разведчики и силовики. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.
- Вероятный участник похищения екссудди, который имеет отношение к ГУР Минобороны, использовал в Кишиневе арендованное авто с GPS-трекером . Именно благодаря этому правоохранители установили его маршрут движения по городу.
- Молдавская сторона утверждает , что Украина игнорирует их запросы по расследованию похищения судьи-беглеца Николая Чауса.
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