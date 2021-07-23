Генпрокуратура Молдовы закончила расследование похищения Чауса

Об этом сообщает Unimedia.

О причастности к похищению судьи Чауса украинских госструктур заявил генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло.

"Мы установили людей, которые принимали участие в похищении и причастны к государственным службам Украины. В целом мы закончили расследование ", - заявил прокурор.

Он подчеркнул, что Молдова уже направила в украинские службы ряд запросов о сотрудничестве. Сейчас в Молдове ждут ответа на эти запросы.

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