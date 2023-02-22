Генпрокуратура идентифицировала уже 91 военного РФ, причастного к преступлениям в Буче

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По словам генпрокурора Андрея Костина, во время оккупации российская армия совершила в Бучанском районе Киевской области более 9000 военных преступлений, более 1700 гражданских лиц погибли, из них около 700 в Буче.

В настоящее время идентифицирован 91 военный РФ, причастный к этим преступлениям. Продолжается работа по привлечению к ответственности всех причастных.