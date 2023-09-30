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Генпрокуратура Азербайджана арестовала на 4 месяца экс-министра иностранных дел Нагорного Карабаха Бабаяна

30 сентября, 2023 суббота
18:31
Мир Азербайджан

Бывший министр иностранных дел непризнанной республики Нагорный Карабах Давид Бабаян был задержан. По решению суда его арестовали на четыре месяца

Об этом сообщает генпрокуратура Азербайджана.

По решению суда экс-министр иностранных дел Нагорного Карабаха Давид Бабаян был арестован на четыре месяца. Бабаян проходит обвиняемым по более чем десяти статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

По данным следствия, Давид Бабаян работал заместителем главы офиса президента, помощником президента по внешней политике, министром иностранных дел и помощником президента по особым задачам Нагорного Карабаха с 2013 до 2023 годов.

"29 сентября 2023 года Давид Бабаян был задержан правоохранительными органами Азербайджанской Республики и передан в руки следствия, и в этот же день ему было предъявлено обвинение. Он был отправлен в следственный изолятор Службы государственной безопасности после исполнения решения суда о предварительном заключении", – говорится в сообщении.

Бабаяна обвиняют в ведении агрессивной войны, вербовке и обучении наемников, нарушении норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта, бездействия или отдачи преступных приказов во время конфликта, организации терактов и межнациональной розни, а также по ряду других статей.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном

19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".

В центре Еревана начались столкновения протестующих с полицией. По состоянию на утро 20 сентября, по данным Радио Азатутут, в результате столкновений у здания правительства в Ереване, предварительно, пострадали по меньшей мере 34 человека, из них 16 - сотрудники полиции, 18 - гражданские.

20 сентября власти Нагорного Карабаха сообщили о прекращении огня. Президент Азербайджана заявил, что "все задачи в регионе" были выполнены.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выступил с заявлением, в котором призвал ООН создать миротворческую миссию в Нагорном Карабахе для обеспечения там стабильности и безопасности.

22 сентября в Азербайджане заявили об амнистии армянским военным Нагорного Карабаха, которые сложат оружие.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил "безусловную" поддержку Армении в конфликте с Азербайджаном. Он подчеркнул, что Франция продолжит оказывать поддержку как на гуманитарном, так и на политическом уровне.

25 сентября протестующие в Ереване анонсировали в стране всеобщую акцию неповиновения в ближайшие три дня.

Глава Европейской партии Армении Тигран Хзмалян прокомментировал события в Ереване и отметил, что Россия пытается выслать из Карабаха тысячи людей для переворота в стране.

27 сентября стало известно, что во время "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе погибли 192 азербайджанских военнослужащих, еще 511 получили ранения.

На вечер 29 сентября из Нагорного Карабаха в Армению прибыли около 100 тыс. беженцев.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил , что Баку признает территориальную целостность Армении. Также он добавил, что на территории его страны больше нет "серых зон".

30 сентября Армения подала иск в Международный суд ООН против Азербайджана, обвиняя Баку в ущемлении прав армян в Нагорном Карабахе.

Также 30 сентября стало известно, что Организация Объединенных Наций направит миссию в Нагорный Карабах в эти выходные. Основная задача миссии – оценить обстановку на местах и гуманитарные потребности людей, в том числе находящихся в пути.

Армения
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